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Азербайджан по разным направлениям линии фронта вновь перешел к наступательным действиям

Азербайджан по разным направлениям линии фронта вновь перешел к наступательным действиям

Азербайджан по разным направлениям линии фронта вновь перешел к наступательным действиям. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.

“Передовые отряды противника с разных направлений линии фронта вновь перешли в атаку. “Армия обороны предпринимает адекватные действия для их пресечения”, - как передает «Арменпресс», сообщил Погосян.

Он также сообщил, что на Гадрутском направлении продолжаются широкомасштабные боевые действия. Противник, сосредоточив на этом направлении большие силы, пытается прорваться в город.


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