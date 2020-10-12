Азербайджан по разным направлениям линии фронта вновь перешел к наступательным действиям. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.

“Передовые отряды противника с разных направлений линии фронта вновь перешли в атаку. “Армия обороны предпринимает адекватные действия для их пресечения”, - как передает «Арменпресс», сообщил Погосян.

Он также сообщил, что на Гадрутском направлении продолжаются широкомасштабные боевые действия. Противник, сосредоточив на этом направлении большие силы, пытается прорваться в город.