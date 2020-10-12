Азербайджан, используя большие силы, пытается прорваться в Гадрут

В районе Гадрута продолжаются широкомасштабные боевые действия. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян. “Противник, сосредоточив на этом направлении большое количество сил, всячески пытается вторгнуться в город. Армия обороны борется за каждую пядь земли”, - как передает «Арменпресс», об этом сообщил Ваграм Погосян.

МО Арцаха сообщает, что части Армии обороны по всей линии фронта продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи. В то же время подразделения Армии обороны успешно пресекают наступательные действия вооруженных сил Азербайджана, не соблюдающего гуманитарный режим прекращения огня. Оперативная обстановка находится под полным контролем Армии обороны.