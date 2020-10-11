В Москве состоится встреча глав МИД Армении и РФ: запланирована также встреча с сопредседателями МГ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян завтра в Москве встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как передает Арменпресс, Единый армянский информационный центр сообщает, что также запланирована встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как сообщается на официальном сайте МИД РФ, в ходе переговоров в МИД России планируется обсудить весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах. Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной тематике. Будет рассмотрен ход реализации Плана консультаций между МИД России и МИД Армении на 2020-2021 гг.

Одной из ключевых тем дискуссии станет обсуждение проблематики нагорно-карабахского урегулирования. В развитие договоренностей, достигнутых в Москве 9-10 октября 2020 г. на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, продолжится диалог по деэскалации напряженности в зоне конфликта и созданию условий для возобновления субстантивного переговорного процесса, в том числе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.