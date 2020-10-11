МИД Армении решительно осуждает провокационную политику Турции в регионе

Министерство иностранных дел Армении решительно осуждает провокационную политику Турции в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян в ответ на заявление МИД Турции, содержащее обвинения в адрес Армении.

«Сегодня МИД Турции выступил с заявлением, содержащим ряд неприкрытых обвинений в адрес Армении. Очевидно, что Турция, при непосредственном участии которой была подготовлена и продолжается военная агрессия Азербайджана против Арцаха, не отказывается от своей позиции, направленной на дальнейшую дестабилизацию ситуации и срыв достигнутых договоренностей», - говорится в заявлении.

Нагдалян добавила, что, не ограничиваясь поставкой террористов с Ближнего Востока, вооружения и специалистов в Азербайджан, Турция взяла на себя обязательство по покровительству информационной и политической кампании, развязанной Азербайджаном с целью срыва положений соглашения о прекращении огня, достигнутого на уровне глав МИД Армении, Азербайджана и России 10 октября 2010 года по инициативе президента РФ Путина.

«За всем этим очевидно просматривается стремление Турции превратить весь наш регион после ряда других соседних регионов в площадку для проявления своих экспансионистских амбиций. Решительно осуждаем провокационную политику Турции в нашем регионе и придаем важность сотрудничество всех сил, заинтересованных в стабильности в регионе», - отметила Нагдалян.

МИД Турции выступил с заявлением, осуждающим нападение 11 октября Вооруженных сил Армении на азербайджанский город Гянджа. Министерство обороны Армении и Армия обороны Арцаха категорически опровергли распространяемую Азербайджаном дезинформацию.

Вечером 11 октября, нарушив соглашение о прекращении огня в гуманитарных соображениях, вооруженные силы Азербайджана начали наступление в южном направлении, используя бронетехнику и ракетно-артиллерийские силы.