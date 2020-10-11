В результате нападений Азербайджана на мирных жителей число жертв в Арцахе достигло 25 человек

В результате обстрелов мирного населения со стороны Азербайджана по состоянию на ночь 11 октября в Арцахе погибли 25 и 102 получили ранения человек.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян, добавив, что только 10 октября погибли 5 граждан.

«Нужно подчеркнуть, что даже населенные пункты на расстоянии 90-100 км также подвергались обстрелам, одни - ракетами дальнего действия, другие - ударными БПЛА», - сказал Бегларян.