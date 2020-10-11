В результате нападений Азербайджана на мирных жителей число жертв в Арцахе достигло 25 человек
20:35, 11 Октябрь, 2020
В результате обстрелов мирного населения со стороны Азербайджана по состоянию на ночь 11 октября в Арцахе погибли 25 и 102 получили ранения человек.
Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян, добавив, что только 10 октября погибли 5 граждан.
«Нужно подчеркнуть, что даже населенные пункты на расстоянии 90-100 км также подвергались обстрелам, одни - ракетами дальнего действия, другие - ударными БПЛА», - сказал Бегларян.
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