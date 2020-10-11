В ходе проведенного в США телемарафона в пользу Арцаха объявлен сбор в размере $ 30,5 млн

Во время телемарафона в поддержку Арцаха в США в пользу Всеармянского фонда «Айастан» было сделанообещаний на пожертвования на сумму более 30 миллионов долларов.

Как передает Арменпресс,об этом сообщается на страницеArmeniaFund в Facebook.

Обещания пожертвований в размере 30млн523 тыс. 692 доллара были сделаны во время 12-часового сбора средствв онлайн-режиме.

Исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» АйкакАршамян уточнил, что в ближайшие дни будут подведены итоги, и только после этого они будут внесены в калькулятор на сайте фонда.

В результате сбора средств Armenia Aid в Лос-Анджелесе была объявлена выручка в размере 30,5 миллионов долларов, которая в конечном итоге будет направлена на банковские счета ArmeniaFund, расположенного в Лос-Анджелесе. Чтобы избежать дальнейших разногласий, просим обратить внимание, что это число включает собранные на данный момент наличные деньги, ценные бумаги, банковские чеки, банковские переводы, онлайн-платежи и, самое главное, ОБЕЩАНИЯ. Последние могут не материализоваться полностью и так и остаться обещанием. Это вообще логика любого фандрайзинга», - сказал он.

На данный момент в рамках кампании по сбору средств «Мы и наши границы. Все для Арцаха» на сайте Всеармянского фонда «Айастан»собрано более 93 миллионов долларов.