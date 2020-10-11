Глава администрации Гадрута сейчас находится в здании городской администрации — Араик Арутюнян

10 октября диверсионная группа Вооруженных сил Азербайджана смогла проникнуть в арцахский город Гадрут и примыкающий район с целью в считанные часы захватить город. Однако в результате передислокации армянских сил глава городской администрации Гадрута в настоящее время находится в здании городской администрации.

Как передает Арменпресс,об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на пресс-конференции 11 октябряв Степанакерте.

«Поскольку Алиев заявил (9 октября, когда министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана вели переговоры в Москве – ред.), что они заняли Гадрут, и за несколько часов до прекращения огня понял, что они находятся далеко от границ Гадрута, то последний удар был нанесен по Гадруту.У них точно были обученные части, подготовленные наемники, силы спецслужб других стран. По нашим данным, они совместно сформировали диверсионную группу, целью которой была не диверсия, а захват Гадрута именно в эти часы до начала прекращения огня», - подчеркнул Арутюнян.

Он сообщил, что противнику удалось вывести эти группы в город Гадрут, в примыкающий район, и на первом этапе провести какие-то диверсионные мероприятия. Президент Республики Арцах подчеркнул, что армянским силам удалось реорганизоваться, передислоцироваться, и сегодня глава администрации города Гадрут находится в здании городской администрации. Президент Арцаха беседовал с ним непосредственно перед пресс-конференцией.

Через несколько минут после заявления Алиева 9 октября репортеры российского проекта Wargonzo разместили наTelegram-канале снимки из Гадрута с подписью «Кто-то взял Гадрут?»

«Алиев объявил, что взял Гадрут. Команда проекта Wargonzo только что вернулась оттуда. Город находится под контролем Армии обороны Арцаха», - говорится наTelegram-канале проекта. Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян отметил, что заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Гадрут в Арцахе- абсолютная ложь.

Министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 часов 10 октября объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими удерживаемыми лицами - с одобрения Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с критериями.

Однако, проигнорировав соглашение, азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня через несколько минут после его вступления в силу. Подразделения Армии обороны Арцаха предприняли соответствующие меры с целью остановить наступление противника. Вечером 10 октября противник обстрелял ракетами Степанакерт, Шуши и другие крупные города.

Анжела Амбарцумян