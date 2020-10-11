"Талибан" надеется на переизбрание Трампа и вывод войск США из Афганистана

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) надеется на переизбрание президента США Дональда Трампа и вывод американских войск из Афганистана, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы надеемся, что он [Трамп] победит на выборах и американское военное присутствие в Афганистане закончится", - сообщил в субботу в интервью телеканалу CBS представитель талибов Забихулла Муджахид.

Пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Тим Мертау предпочел откреститься от подобной поддержки. "Талибан" должно знать, что президент всегда защитит американские интересы любыми способами", - сказал он. Другой представитель радикалов отметил, что Трамп "оказался намного честнее" с движением, чем они предполагали.

Как позднее проинформировал афганский телеканал Tolonews, сам же Муджахид, комментируя публикацию, впоследствии заявил, что CBS неверно интерпретировал его высказывания.

Ранее глава Белого дома в интервью телекомпании Fox Business заявил, что американские военнослужащие могут вернуться из Афганистана до конца года.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. В свою очередь талибы гарантируют, что не станут использовать территорию своей страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.