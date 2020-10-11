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Омбудсмен опубликовал доказательство участия террористов в войне против Арцаха

Омбудсмен опубликовал доказательство участия террористов в войне против Арцаха

Защитник прав человека Армении Арман Татоян опубликовал видео, на котором видно, как Азербайджан использует наемников-террористов в своих вооруженных нападениях на население Арцаха. Как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebook Татоян написал:

«Есть неопровержимые доказательства того, что Азербайджан использует наемников-террористов в своих вооруженных нападениях на население Арцаха. Эти террористы совершают зверства и военные преступления. Они открыто выражают намерение продолжать свою террористическую деятельность в других странах».

ВНИМАНИЕ! ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ!


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