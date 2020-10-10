Азербайджан снова обстреливает Степанакерт: ДОПОЛНЯЕТСЯ

Вооруженные силы Азербайджана снова обстреливают Степанакерт. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.

«Степанакерт снова обстреливается», - написал Погосян.

Как сообщает корреспондент Арменпресс с места событий, дважды был слышен взрыв.

Обстрел арцахской столицы продолжается.

Воздушная тревога в это время еще включена. Новых ударов нет.

Ваграм Погосян в беседе Арменпресс отметил, что получают от жителей арцахского города Мартуни сигнал тревоги о том, что Азербайджан наносит удары по городу Мартуни.

Как сообщает корреспондент Арменпресс с места событий, сигнал воздушной тревоги прекратился. Прозвучало 6-7 выстрелов.

«Азербайджан только что выпустил две ракеты по Степанакерту. Направлено ли это на соблюдение режима прекращения огня по гуманитарным соображениям? Похоже, что преступники будут продолжать совершать преступления до тех пор, пока не будут наказаны», - написал на своей странице в Twitter омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

Противник сейчас обстреливает Мартуни, Шуши и крупные сельские общины Арцаха - Ваграм Погосян