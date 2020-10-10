Особое значение имеет признание права Арцаха на самоопределение: министр иностранных дел Армении

В процессе мирных переговоров приоритетом Республики Армения был и остается приоритет безопасности наших соотечественников в Арцахе. Здесь особое значение имеет признание и осуществление их права на самоопределение.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, подводя итоги встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана в Москве. “Приоритетом для нас в мирном процессе была безопасность наших соотечественников. Признание их права на самоопределение имеет для нас особое значение, оно приведет наших соотечественников в Нагорном Карабахе к достижению важной цели, которая закрепит их право на самоопределение, на возможность определять свою жизнь, судьбу в этом статусе как единица, которая будет признана всеми, во всех отношениях как независимое государство”, - сказал он.

На линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана с 12:00 10 октября 2020 года вступило в силу соглашение о прекращении огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Договоренность об этом достигнута в течение встречи в Москве глав МИД Армении, Азербайджана и России. Однако, проигнорировав это, азербайджанские части в 12:05 атаковали район Караханбейли. Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры, чтобы остановить атаку противника.