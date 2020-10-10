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За проявленную личную отвагу трое военнослужащих представлены к медали “За отвагу”

За проявленную личную отвагу трое военнослужащих представлены к медали “За отвагу”

За проявленную личную отвагу, самостоятельное выполнение боевых задач трое военнослужащих  представлены к медали Республики Арцах “За отвагу”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Армии обороны Республики Арцах.

“Командир взвода управления 82-миллиметровой минометной батареей, лейтенант Сасун Акопян, командир взвода, старший лейтенант Артур Абрамян, наводчик, рядовой Микаел Манукян 27 сентября 2020 года, находясь в блокаде, не принимая во внимание опасность и не оставив боевое расположение, проявив личную отвагу, самостоятельно выполнили боевые задачи и уничтожили живую силу и военную технику противника. Все трое представлены к медали Республики Арцах “За отвагу” ”, - сообщили в Армии обороны Арцаха.


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