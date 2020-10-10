Армения и регион столкнулись с большой опасностью: президент Армении обратился к арабскому миру

Президент Республики Армения Армен Саркисян дал интервью арабской телекомпании “Alghad TV”, в котором коснулся военной агрессии, развязанной Азербайджаном.

Подчеркнув, что военные действия начал Азербайджан, президент Саркисян отметил, что оправдание нападения, представляемого этой страной, как освобождение Нагорного Карабаха, не выдерживает никакой критики. “Это полная чушь. Реальность такова, что, говоря “освобождение”, они подразумевают освобождение этой территории от армян, то есть этническую чистку. Они хотят выселить всех армян и получить территорию. “Другими словами, для них это война за землю. Для армян Арцаха это борьба за свою жизнь, достоинство и за свою тысячелетнюю историю. Это борьба за их семьи, за их детей, за право человека жить там, где о жил тысячи лет. Вот почему невозможно победить этих людей”, - сказал президент. Отвечая на вопрос, кто выигрывает войну, президент Армении отметил, что понятие победы в войне у обеих сторон разное. “Армяне не заинтересованы в войне с Азербайджаном, так как армяне Республики Арцах не собирались вторгаться в Азербайджан. У них есть Родина, они нацелены на обустройство своей страны. Они не собирались начинать войну. Для них победа в войне означает защита Родины”, - сказал Армен Саркисян. “Для азербайджанской стороны победа в войне означает убийство всех армян или изгнание их с этой территории, то же самое, что произошло с армянами 105 лет назад в Османской империи. Это еще одна попытка Геноцида армян, на этот раз в Арцахе. И сейчас во всем этом участвует та же Турция. Турция не только поддерживает Азербайджан, но и активно участвует в войне”.

В ответ на замечание журналиста о том, что Турция отрицает свою причастность, президент Саркисян отметил, что действия Турции - это попытка обмана всех людей. “Она поставляет в Азербайджан военную технику, вплоть до истребителей F-16, которые используются в Арцахе. Хуже всего то, что она привела в зону конфликта наемников-исламистов. Это не просто мои слова или журналистские слова, это факт, который подтвердили несколько стран, их спецслужбы. Это факт, что Турция вовлечена, это вмешательство осложняет сегодняшнюю войну”.

Президент сказал, что Турция хочет стать более мощным фактором в мире, форсируя свое присутствие на Кавказе, пытаясь ликвидировать статус-кво не только между Арцахом и Азербайджаном, но и на Кавказе в целом. Президент Армении счел ключевым моментом прекращение участия Турции и использовал в этом вопросе роль международного сообщества, международных организаций и трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. “Очевидно, что путь к прекращению огня, к миру и к возобновлению переговоров - это сопредседательство Минской группы. Однако для того, чтобы запустить этот процесс, установить режим прекращения огня, укрепить доверие, необходимо исключить турецкий фактор. Турция не является сопредседателем Минской группы. Она пытается усилить свое присутствие, она пытается заявить, что ей есть что сказать по этому поводу, но это заявление лишь дестабилизирует ситуацию”, - сказал он. “Три страны - сопредседателя играют очень важную и конструктивную роль в этом вопросе. У них одна цель: укрепить доверие, положить конец этим переговорам, достичь мира путем переговоров. Но у Турции вообще нет этой цели, поэтому она не может быть ни посредником, ни участвовать в мирном процессе”.

Обращаясь к арабскому миру по предложению журналиста, президент Саркисян сказал: “Армения и весь этот регион сегодня столкнулись с большой опасностью: пора поднять голос, защитить правду, стабильность и мир в регионе”.