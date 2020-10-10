В ФРГ за сутки коронавирусом заразился 4 721 человек. Это максимум с 18 апреля

Коронавирус нового типа был выявлен за последние сутки у 4 721 жителя Германии, это максимальный показатель с 18 апреля. Как сообщил в четверг Институт Роберта Коха (RKI, подчиняется Минздраву ФРГ), от последствий заражения коронавирусной инфекцией за сутки умерли 15 человек.

За все время инфекция была выявлена у 319 381 жителя Германии, умерли от последствий 9 604,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Самые высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля - более 6 тыс. инфицированных за сутки. Затем статистика начала сокращаться, и уже в мае введенные ограничения начали отменять. С июля число заразившихся опять начало расти. Одна из главных проблем - нелегальные вечеринки, несоблюдение правил дистанцирования в барах и во время частных мероприятий. Рост объясняется также тем, что в Германии сейчас делают существенно больше тестов - около 1 млн в неделю.