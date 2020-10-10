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Мэр Торонто обеспокоен бомбардировкой населенных пунктов Арцаха: он поддерживает армянскую общину

Мэр Торонто обеспокоен бомбардировкой населенных пунктов Арцаха: он поддерживает армянскую общину

 Мэр Торонто Джон Тори глубоко обеспокоен бомбардировками населенных пунктов и мирных жителей в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он осудил террористические акты, происходящие в зоне конфликте. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении мэра.

“Я глубоко обеспокоен продолжающимся конфликтом в зоне нагорно-карабахского конфликта. Поступало много тревожных сообщений об ударах на населенные пункты, направленные против мирных жителей. Я надеюсь, что это насилие прекратится, и вскоре последует прекращение огня”, - сказал он.

Мэр вместе с армянской общиной скорбит по поводу гибели бывшего жителя Торонто Кристофера Артина. Джон Тори подчеркнул. “Я со всей решимостью поддерживаю армянскую общину Торонто и понимаю боль и горе, которое причиняет общине это продолжающееся насилие”.

Мэр также поддерживает решение федерального правительства приостановить экспорт военных дронов. “Я знаю, что они должны сделать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и двигаться к миру. Я осуждаю использование любых форм терроризма или военной техники в этом конфликте. Я присоединяюсь к многочисленным призывам содействия мирным переговорам,  немедленному прекращению огня и защите гражданского населения в регионе, прозвучавшим до сих пор”, - сказал он.


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