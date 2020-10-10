Араик Арутюнян на несколько часов отложил свою пресс-конференцию

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян на несколько часов перенес пресс-конференцию 10 октября.

“Учитывая договоренность о гуманитарном прекращении огня, достигнутую в Москве при активном посредничестве Российской Федерации, которая начнет действовать с 12:00, и работы, в этом направлении, моя пресс-конференция, запланированная на 10:00, переносится на 17:00”, - передает «Арменпресс» сообщение Араика Арутюняна на его странице в соцсети.

Пресс-конференция была организована для представления разрушений войны, развязанной против Арцаха, и несгибаемой борьбы народа.