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Раненых в результате азербайджанского обстрела российских журналистов доставили в Москву

Раненых в результате азербайджанского обстрела российских журналистов доставили в Москву

Раненых во время обстрела вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе российских журналистов доставили в Москву спецбортом летного отряда "Россия". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, с пострадавшими в карабахском Шуши двумя россиянами приземлился в Москве.

Во время полета россияне спали. Свои места им уступили члены правительственной делегации, прилетевшей в Ереван вместе с премьером Михаилом Мишустиным.

В среду был повторно обстрелян Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения россияне Юрий Котенок, Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.


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