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Есть подозрения, что система стратегического управления в Азербайджане нарушена: Ованнисян

Есть подозрения, что система стратегического управления в Азербайджане нарушена: Ованнисян

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, анализируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, подозревает, что система стратегического управления в этой стране нарушена.

«По крайней мере, несколько раз во время войны мы видели, как Алиев делал вещи, совершенно не соответствующие действительности. Есть много сомнений и опасений по поводу того, что система стратегического управления в Азербайджане нарушена. Я говорю это, анализируя последние события», - как сообщает Арменпресс, сказал Ованнисян.

По словам представителя Минобороны, в военной истории было немало случаев, когда о неудачах не докладывалось начальнику.

«Следовательно, нарушается система стратегического управления, и вполне возможно, что Алиев оказался в такой ловушке», - сказал Ованнисян.


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