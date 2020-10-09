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Парламент Нидерландов призвал правительство страны осудить риторику Турции

Парламент Нидерландов призвал правительство страны осудить риторику Турции

По инициативе члена Социалистической партии Королевства Нидерландов Садета Карабулута принята четвертая резолюция об агрессии Турции и Азербайджана, в которой содержится призыв к правительству осудить военную риторику Турции и в контексте ЕС призвать Анкару добиваться прекращения огня и начала переговоров.

Арменпресс представляет резолюцию:

«После обсуждения вопроса в парламенте

- констатируя, что насилие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе снова вспыхнуло с большой силой,

- констатируя, что Турция своей агрессивной военной риторикой подстрекает Азербайджан продолжать войну,

- считая, что все стороны, прямо или косвенно вовлеченные в конфликт, должны прежде всего работать над восстановлением режима прекращения огня и возвращением за стол переговоров,

призывает правительство осудить военную риторику Турции и призвать Турцию в контексте ЕС работать над прекращением огня и возобновлением переговоров».


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