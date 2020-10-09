Парламент Нидерландов призвал правительство страны осудить риторику Турции

По инициативе члена Социалистической партии Королевства Нидерландов Садета Карабулута принята четвертая резолюция об агрессии Турции и Азербайджана, в которой содержится призыв к правительству осудить военную риторику Турции и в контексте ЕС призвать Анкару добиваться прекращения огня и начала переговоров.

Арменпресс представляет резолюцию:

«После обсуждения вопроса в парламенте

- констатируя, что насилие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе снова вспыхнуло с большой силой,

- констатируя, что Турция своей агрессивной военной риторикой подстрекает Азербайджан продолжать войну,

- считая, что все стороны, прямо или косвенно вовлеченные в конфликт, должны прежде всего работать над восстановлением режима прекращения огня и возвращением за стол переговоров,

призывает правительство осудить военную риторику Турции и призвать Турцию в контексте ЕС работать над прекращением огня и возобновлением переговоров».