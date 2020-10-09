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В настоящее время на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана продолжаются боевые действия

В настоящее время на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана продолжаются боевые действия

В настоящее время на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана продолжаются боевые действия. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 9 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня с утра бои начались с новой силой, они еще продолжаются. Ночью, как правило, бои продолжаются, но утром накаляются. Наши Вооруженные силы продолжают наносить врагу контратаки и отбрасывать его назад, к исходным позициям», - сказал Ованнисян.

Представитель Минобороны отметил, что в течение дня противник понес большие потери.


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