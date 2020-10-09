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Посол подтвердил готовность Франции приложить усилия по прекращению боевых действий 

Посол подтвердил готовность Франции приложить усилия по прекращению боевых действий 

Министр обороны Республики Армения Давид Тоноян 9 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Республике Армения Джонатана Лакота.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, посол Лакот подтвердил готовность французской стороны приложить усилия по прекращению боевых действий и возобновлению переговоров.

Давид Тоноян поблагодарил французскую сторону за усилия по решению вопроса и беспристрастный подход. По просьбе посла, министр обороны Армении представил ситуацию в зоне боевых действий и возможные развития событий.


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