Заявление президента Азербайджана о взятии Гадрута - абсолютная ложь: Ваграм Погосян
17:38, 9 Октябрь, 2020
Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Гадрут в Арцахе - абсолютная ложь. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян, добавив, что высказывания президента Азербайджана из жанра ненаучной фантастики.
«Очередной абсурд от Ильхама Алиева о том, что они якобы захватили Гадрут, также далек от истины, насколько далеки от Гадрута азербайджанские войска, т.е. на десятки километров», - отметил Погосян.
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