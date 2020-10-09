Заявление президента Азербайджана о взятии Гадрута - абсолютная ложь: Ваграм Погосян

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Гадрут в Арцахе - абсолютная ложь. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян, добавив, что высказывания президента Азербайджана из жанра ненаучной фантастики.

«Очередной абсурд от Ильхама Алиева о том, что они якобы захватили Гадрут, также далек от истины, насколько далеки от Гадрута азербайджанские войска, т.е. на десятки километров», - отметил Погосян.