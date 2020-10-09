Время в Ереване: 11:07:36,   9 Октябрь

Заявление президента Азербайджана о взятии Гадрута - абсолютная ложь: Ваграм Погосян

Заявление президента Азербайджана о взятии Гадрута - абсолютная ложь: Ваграм Погосян

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Гадрут в Арцахе - абсолютная ложь. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян, добавив, что высказывания президента Азербайджана из жанра ненаучной фантастики.

«Очередной абсурд от Ильхама Алиева о том, что они якобы захватили Гадрут, также далек от истины, насколько далеки от Гадрута азербайджанские войска, т.е. на десятки километров», - отметил Погосян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации