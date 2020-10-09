Вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную центром "Вектор", планируют зарегистрировать на следующей неделе, заявил глава центра Ринат Максютов.

"Планируемая дата регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" — 15 октября 2020 года", — уточнил он в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Первым препарат введут участникам пострегистрационных клинических испытаний, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет", — отметил Максютов.

"ЭпиВакКорона" станет второй зарегистрированной вакциной от COVID-19, первой была "Спутник V", созданная НИЦЭМ имени Гамалеи. Кроме того, клинические тесты проходит препарат, разработанный институтом Чумакова.

Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных. За последние сутки в стране выявили рекордное количество новых случаев — 12 126.