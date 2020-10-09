Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр Пашинян проинформировал собеседника о военных действиях в Нагорном Карабахе и развитиях, происходящих в этом контексте.

Эммануэль Макрон отметил важность установления перемирия и проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и призыва президента РФ Владимира Путина от 8 октября. Президент Франции также добавил, что он находится в непосредственном общении с президентом РФ.

Никол Пашинян подчеркнул важность реализации права Нагорного Карабаха на самоопределение в сложившихся условиях и необходимость принятия четких шагов в этом направлении со стороны международного сообщества.