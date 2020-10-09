Армянам вновь угрожает опасность геноцида столетней давности: интервью президента Армении  Fox News

Президент Республики Армения Армен Саркисян дал интервью американскому информационному телеканалу “Fox News”, в котором представил ситуацию, создавшуюся в результате военной агрессии, развязанной Азербайджаном в Арцахе, и выразил обеспокоенность вовлеченностью Турции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Представляем его с частичными сокращениями.

Геноцид 1915 года вновь угрожает армянам, поскольку они вновь опасаются и беспокоятся по поводу участия Турции в новой эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Турция и Армения продолжают спор вокруг истории, поскольку Анкара оспаривает, что геноцид когда-либо был. Однако, именно убийство 1,5 миллиона армян османами во многом способствовало возникновению диаспоры. За границей проживает больше армян, чем внутри самой страны.

Президент Армении Армен Саркисян заявил “Fox News”, что его народ не намерен отказываться от права на свободное проживание в Нагорном Карабахе. “Это борьба, которую они будут вести долго, как говорится, до самой смерти. Любой армянин в мире поддержит эту борьбу по очень простой причине. Они видят, что Турция использует руки азербайджанцев, чтобы повторить еще один геноцид”. История нагорно-карабахского конфликта насчитывает несколько десятилетий, но эскалация последних двух недель вызвала серьезную обеспокоенность не только в регионе, но и за его пределами, поскольку она угрожает вовлечь в нее еще больше региональных игроков, таких как Россия и Иран. “Конфликт становится крупным региональным конфликтом, который может стать еще одной Сирией или привести к серьезным геополитическим изменениям, поскольку Турция приводит с собой в регион исламистских боевиков”, - представил Армен Саркисян.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что и некоторые из его граждан присоединились к борьбе, что очень беспокоит Россию и Иран.

Саркисян сказал, что эти страны должны сыграть свою роль в восстановлении мира. Соединенные Штаты имеют такую же роль. “Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать президенту Трампу, первой леди, крепкого здоровья. Важно чтобы президент Трамп полностью вернулся бы к исполнению своих обязанностей, это важно и для американцев на предстоящих выборах, и для того, чтобы он внес свой вклад сегодня, потому что мы в Армении и в Карабахе, не можем дожидаться выборов в США. Нам слово Америки нужно сегодня, чтобы оказать давление на Турцию и Азербайджан”, - сказал он.

Хотя обе стороны обвиняют друг друга в этнических чистках, массовых убийствах и грабежах, представители каждой из них убеждены, что однажды они смогут жить вместе в мире.

Но никакое отрицание причастности Турции не может убедить президента Армении в том, что здесь нет большой схемы. Он считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался тем, что весь мир озабочен пандемией COVID-19 и экономическим кризисом. В такие моменты, как отметил Армен Саркисян, когда “идет великая борьба за существование человечества - это бесчеловечно”.

Президент Армении добавил, что если Турция добьется успеха, “она будет иметь большое влияние на происходящие здесь события” и установит контроль над международными энергоресурсами. Другими словами, в известном смысле Европа станет пленницей Турции, которая будет открывать и закрывать трубопровод, Центральная Азия также станет ее пленницей”.