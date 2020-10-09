Несмотря на все трудности, наш народ един как никогда: Никол Пашинян

Несмотря на все трудности, армянский народ сплочен как никогда, полон решимости выстоять до конца и защитить свою свободу и независимость. Как сообщает «Арменпресс», в этом в своем вступительном слове на проходящем в Ереване заседании Евразийского межправительственного совета заверил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Премьер-министр вначале напомнил, что, к сожалению, премьер-министр Кыргызстана не присутствует на заседании совета, встреча пройдет без него. Пашинян пожелал дружественному народу Кыргызстана мира и согласия и скорейшего урегулирования внутриполитической ситуации в стране. “Сегодняшнее заседание проходит в тяжелые для Армении времена. Две недели не прекращаются бои с применением всех видов современного оружия по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Под артиллерийским обстрелом находятся города и села Нагорного Карабаха и Республики Армения, а также гражданские объекты и объекты инфраструктуры. Есть много убитых и раненых, в том числе и среди гражданского населения. Но уверяю Вас, что, несмотря на все трудности, наш народ един как никогда. Мы полны решимости стоять до конца и защищать нашу свободу и независимость”, - сказал Пашинян.

Он особо поблагодарил всех членов делегаций за прибытие в Армению в это непростое время. Это особенно ценно для Армении. Пашинян пожелал всем плодотворной работы, конструктивных дискуссий во благо интеграции и дальнейшего укрепления союза.

В заседании Евразийского межправительственного совета принимают участие главы правительств четырех стран ЕАЭС и председатель Коллегии ЕАЭС Михаил Мясникович.

Анна Григорян