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У представителя МО нет данных о применении F16 при обстреле церкви Св. Казанчецоц

У представителя МО нет данных о применении F16 при обстреле церкви Св. Казанчецоц

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян не располагает информацией о применении турецкого истребителя F16 в Шуши при обстреле церкви Св. Казанчецоц. Как сообщает Арменпресс, Ованнисян сказал об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос, была ли обстреляна церковь турецким истребителем F-16.

«Это требует дополнительного расследования, но в основном Шуши, Степанакерт, Гадрут и Мартуни обстреливаются различными ракетами - "Смерч", "Полонез", "Kasirga", “Лар 160”, иногда израильскими. баллистическими ракетами "Лора". Это основные средства дальнего действия, которыми обстреливают города и инфраструктуры», - сказал Ованнисян.


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