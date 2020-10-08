Парламент Нидерландов принял осуждающую милитаристскую риторику Турции резолюцию 

Парламент Нидерландов принял резолюцию, в которой призвал правительство страны осудить милитаристскую риторику и действия Турции по поощрению Азербайджана в войне против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, резолюция была принята по инициативе члена Социалистической партии (СП) Королевства Нидерландов Садета Карабулута.

После обсуждения вопроса парламент констатировал, что боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились, отметив, что Турция своим агрессивным милитаристским языком поощряет Азербайджан продолжать войну. Парламент Нидерландов считает, что все стороны, прямо или косвенно вовлеченные в конфликт, должны работать над прекращением огня, вернуться за стол переговоров, а также призывает правительство страны осудить милитаристскую риторику Турции.