В результате обстрела церкви Казанчецоц в Шуши пострадали российские журналисты

Российские журналисты пострадали в результате обстрела вооруженными силами Азербайджана на церковь Казанчецоц в Шуши. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил Арменпресс советник президента Арцаха по иностранным делам Давид Бабаян, враг вновь нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши.

Утром 8 октября ВС Азербайджана также нанесли артиллерийские удары по церкви.