В результате обстрела церкви Казанчецоц в Шуши пострадали российские журналисты
Российские журналисты пострадали в результате обстрела вооруженными силами Азербайджана на церковь Казанчецоц в Шуши. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщил Арменпресс советник президента Арцаха по иностранным делам Давид Бабаян, враг вновь нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши.
Утром 8 октября ВС Азербайджана также нанесли артиллерийские удары по церкви.
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