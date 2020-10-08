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В результате обстрела церкви Казанчецоц в Шуши пострадали российские журналисты

В результате обстрела церкви Казанчецоц в Шуши пострадали российские журналисты

Российские журналисты пострадали в результате обстрела вооруженными силами Азербайджана на церковь Казанчецоц в Шуши. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил Арменпресс советник президента Арцаха по иностранным делам Давид Бабаян, враг вновь нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши.

Утром 8 октября ВС Азербайджана также нанесли артиллерийские удары по церкви.


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