Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

Генсек ОДКБ считает деструктивным любое вмешательство третьих стран в конфликт в Арцахе

Генсек ОДКБ считает деструктивным любое вмешательство третьих стран в конфликт в Арцахе

Любое вмешательство третьих стран в конфликт в Нагорном Карабахе будет деструктивен. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в ответ на вопрос о том, как будет действовать ОДКБ в случае открытого вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

"Я думаю, что до этого не дойдет. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивен... Вы обратите внимание на взвешенную позицию ОДКБ в этом конфликте, очень осторожную, это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы считаем, что все страны должны придерживаться такой позиции, в том числе и Турция", - сказал Зась.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации