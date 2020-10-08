Генсек ОДКБ считает деструктивным любое вмешательство третьих стран в конфликт в Арцахе

Любое вмешательство третьих стран в конфликт в Нагорном Карабахе будет деструктивен. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в ответ на вопрос о том, как будет действовать ОДКБ в случае открытого вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

"Я думаю, что до этого не дойдет. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивен... Вы обратите внимание на взвешенную позицию ОДКБ в этом конфликте, очень осторожную, это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы считаем, что все страны должны придерживаться такой позиции, в том числе и Турция", - сказал Зась.