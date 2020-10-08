Глава МИД Франции заявил, что военные действия начал Азербайджан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Азербайджан инициировал военное противостояние в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом министр сообщил в комиссии по иностранным делам парламента Франции.

«Карабахский конфликт на данный момент очень серьезен, поэтому и наша политическая консолидация очень сильна. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны к прекращению огня, поскольку есть много жертв среди гражданского населения», - сказал Жан-Ив Ле Дриан, особо подчеркнув, что Азербайджан начал боевые действия.

По словам главы МИД, каждая из сторон должна быть заинтересована в установлении режима прекращения огня без предварительных условий. «Нельзя говорить: “Мы хотим прекращения огня, но…”. Этого не будет. Устанавливается перемирие, ведутся переговоры по достижению соглашения по конкретной ситуации, которая позволит сторонам жить нормальной жизнью», - сказал он, напомнив о предварительном условии, выдвинутом Азербайджаном несколько дней назад.

7 октября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил, что Турция предприняла военное вмешательство в нагорно-карабахский конфликт, что чревато интернационализацией конфликта.