Проявление вандализма против законов человечества и Бога: президент Арцаха о разрушении Казанчецоц

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян удар, нанесенный по церкви Сурб Казанчецоц в Шуши, расценивает как акт вандализма.

“Мишенью террористов стала и церковь Сурб Казанчецоц в Шуши. Это проявление вандализма против законов человечества и Бога. Восстановим!”, - как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook. Азербайджан 8 октября нанес удар по церкви Сурб Казанчецоц в Шуши.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.

Лилит Демурян