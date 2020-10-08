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Попытки атак противника обречены на неудачи: Шушан Степанян

Попытки атак противника обречены на неудачи: Шушан Степанян

Противник постоянно предпринимает попытки атак, которые терпят неудачи. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“В районе 14:00 противник предпринял атаку по двум направлениям южной границы, которые были пресечены в результате решительных действий подразделений Армии обороны. Противнику были нанесены значительные потери в живой силе, а также подбиты 9 вражеских единиц бронетехники”, - написала она.


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