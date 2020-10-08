Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

Компании “Галакси” объединяются для оказания содействия Фонду страхования военнослужащих

Компании “Галакси” объединяются для оказания содействия Фонду страхования военнослужащих

Сотрудники компаний “Юком”, “Мегафуд”, “Ереван мол”, “Тайм”, “Хронограф”, “Мегатойз”, “Мегаспорт”, “Терян 5” и “Румшин”, выступающие в составе группы  “Галакси”, перечислили суммы из своих зарплат в Фонд страхования военнослужащих, а учредители “Галакси” удвоили сумму пожертвований. Они собрали около 20 млн драмов для Фонда страхования военнослужащих. Учредители увеличили собранную сумму вдвое. Таким образом, в фонд  будет перечислено 40 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», на своих страницах в соцсетях компании отмечают, что в эти дни они своей ежедневной работой участвуют в техническом обслуживании армии, в предоставлении транспортных и продовольственных средств, в приеме соотечественников из Арцаха.

Напомним, что соучредители группы компаний “Галактика” Гурген, Артем и Арам Хачатряны, помимо других программ, уже перечислили в Фонд страхования военнослужащих 50 млн драмов. Фонд призван обеспечить стабильное равное страховое возмещение семьям погибших героев, и героям, получившим ранения при защите границ своей Родины и их семьях.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации