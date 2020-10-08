Компании “Галакси” объединяются для оказания содействия Фонду страхования военнослужащих

Сотрудники компаний “Юком”, “Мегафуд”, “Ереван мол”, “Тайм”, “Хронограф”, “Мегатойз”, “Мегаспорт”, “Терян 5” и “Румшин”, выступающие в составе группы “Галакси”, перечислили суммы из своих зарплат в Фонд страхования военнослужащих, а учредители “Галакси” удвоили сумму пожертвований. Они собрали около 20 млн драмов для Фонда страхования военнослужащих. Учредители увеличили собранную сумму вдвое. Таким образом, в фонд будет перечислено 40 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», на своих страницах в соцсетях компании отмечают, что в эти дни они своей ежедневной работой участвуют в техническом обслуживании армии, в предоставлении транспортных и продовольственных средств, в приеме соотечественников из Арцаха.

Напомним, что соучредители группы компаний “Галактика” Гурген, Артем и Арам Хачатряны, помимо других программ, уже перечислили в Фонд страхования военнослужащих 50 млн драмов. Фонд призван обеспечить стабильное равное страховое возмещение семьям погибших героев, и героям, получившим ранения при защите границ своей Родины и их семьях.