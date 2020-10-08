Без участия Арцаха никакие переговоры не могут иметь перспективы: Андраник Кочарян

Член парламентской фракции “Мой шаг” Андраник Кочарян не видит перспектив в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта без участия Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом Кочарян сказал на парламентских брифингах 8 октября.

“Очевидно, что сегодня широкомасштабная война ведется против Арцаха. Без участия Арцаха какие-либо переговоры уже не могут иметь перспективы”, - заявил Кочарян.

Касаясь содействия, оказываемого Турцией Азербайджану в этой войне, Кочарян отметил, что этим своим стилем действий Турция уничтожает возможность участия в Минской группе ОБСЕ.

“Турция своим поведением исключает возможность оставаться в Минской группе, поскольку она со своим вооружением, по сути, выступает в качестве стороны конфликта, раскрыто также и участие турецких вооруженных сил в управлении военными действиями”, - отметил Андраник Кочарян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары и по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате агрессии Азербайджана в Арцахе и Армении, с применением всего своего арсенала - артобстрелов, ударов БПЛА и ракетных обстрелов погибли 21 человек, ранены 80.

В войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, с армянской стороны погибли 350 военнослужащих и добровольцев.

Есть подтвержденные сведения, что в составе ВС Азербайджана в боях против армянской стороны действуют наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Президент Франции Макрон подтвердил, что он владеет серьезными доказательствами, что эти джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Фактами вовлеченности наемников владеет и Россия. Об этом сообщил источник из Министерства обороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что и Дамаск может подтвердить, что Турция из Сирии в Карабах отправила джихадистов.

Норайр Шогикян