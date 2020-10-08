Учреждения культуры разных стран призвали Бундестаг содействовать прекращению огня в Арцахе

Руководители культурных учреждений, научных центров Германии и ряда других стран, политологи, журналисты и искусствоведы направили открытое письмо депутатам Бундестага. Они призывают прекратить продажу оружия Турции и содействовать прекращению огня в Арцахе.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян.

Заместитель министра опубликовал содержание открытого письма, в котором говорится, что еще 2 июня 2016 года после долгих обсуждений депутаты Бундестага в подавляющем большинстве осудили преследования армян и других групп населения Османской империи, квалифицировали их как геноцид и выразили сожаление в связи с причастностью Германской империи.

В письме подчеркивается, что с 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе идет очередная война. Подстрекательством очевидно неоосманских правительств Турции и Азербайджана армянам вновь грозит уничтожение. “Президент Эрдоган выступает против мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Не только в Стамбуле, но даже и в Берлине армяне подвергаются враждебному отношению и нападениям. Убедительно просим Вас не оставаться равнодушными. Выражение уважения к прошлому подразумевает ответственность за настоящее и будущее. Обращаем Ваше внимание к мирному населению Карабаха. Приняв председательство в Совете Европы, членство в Совете безопасности ООН, правительство Германии несет определенную ответственность, оно обладает инструментами для активного влияния на военное состояние”, - сказано в письме.

Авторы призывают депутатов Бундестага содействовать немедленному прекращению огня и к принятию новых шагов в вопросе Нагорного Карабаха.

“Мы выступаем с призывом к немедленному прекращению огня, прекращению продажи оружия Турции и применению широкомасштабных политических санкций”, - подчеркнули они.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.