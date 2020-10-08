Премьер-министр разговаривал с военнослужащими, находящимися на передовой

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонные разговоры с командирами и солдатами, находящимися на передовой. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook, опубликовав запись одного из этих разговоров.

“Я звоню, чтобы сказать, что горжусь Вами, я люблю Вас, я преклоняюсь перед Вами и Вашей службой. Я знаю, как это сложно. Я знаю, что Вы сталкиваетесь со многими, многими трудностями, но я хочу сказать, что Ваша служение - историческое служение, Родина всегда будет перед Вами в долгу, все, что будет сделано для Вас, всего этого будет мало для оценки Вашего высокого служения”, - сказал Пашинян. В беседе с солдатом премьер-министр заверил, что он и правительство сделают все, чтобы тяготы воинов не прошли даром. “Мы должны выстоять до конца, защищать права нашей Родины, безопасность нашего народа”, - сказал премьер-министр.