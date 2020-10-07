Международное сообщество в такой ситуации должно признать независимость Арцаха: Пашинян

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, если международное сообщество не хочет, чтобы нагорно-карабахский конфликт приобрел более широкие масштабы, оно должно решительно признать независимость Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в интервью Euronews.

«Армяне Нагорного Карабаха сейчас находятся под экзистенциальной угрозой, потому что все населенные пункты Нагорного Карабаха находятся под постоянным ракетным обстрелом. Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим остановить эскалацию этого конфликта в более масштабный конфликт, международное сообщество должно продемонстрировать решимость и признать независимость Нагорного Карабаха», - сказал Пашинян.

Пашинян отметил, что удары Армии обороны Арцаха по военным объектам Азербайджана были ответом на артиллерийский обстрел гражданских населенных пунктов Арцаха со стороны Азербайджана и носили исключительно характер самообороны.

«Армия обороны Нагорного Карабаха нанесла удары, и правительство Нагорного Карабаха четко разъяснило, что были нанесены ответные удары только потому, что это был единственный способ остановить ракетный огонь Азербайджана по населенным пунктам Нагорного Карабаха», - сказал он.

Пашинян добавил, что армянская сторона хочет мира, но это не значит, что она должна стоять и ждать, когда его подвергнут геноциду.

«Действия Карабаха являются абсолютной самообороной. У нас есть только одна цель - защитить армянский народ от нового геноцида», - сказал Пашинян.