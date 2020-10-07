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Враг обстреливает Шуши и Степанакерт: ДОПОЛНЕНО

Враг обстреливает Шуши и Степанакерт: ДОПОЛНЕНО

Вооруженные силы Азербайджана подвергают артиллерийскому обстрелу города Шуши и Степанакерт. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Единый информационный центр Армении.

«Сигнал тревоги продолжается. Минут 5 назад мы снова услышали звуки обстрелов. К счастью, в городе еще есть электричество, но не исключено, что через несколько секунд он не отключится. Сейчас мы в убежищах, снаружи никого нет. Как только срабатывает сигнал, все входят в убежище, после этого мы пытаемся выбраться наружу, понять, какой ущерб нанесен городу. Сегодня тревога не утихала почти весь день», - в беседе с Арменпресс сказала директор Общественного радио Арцаха Ани Минасян.


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