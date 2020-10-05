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Благодаря тактической уловке АО Арцаха уничтожено большая часть вражеского подразделения

Благодаря тактической уловке АО Арцаха уничтожено большая часть вражеского подразделения

Враг оставил на поле боя около 200 трупов и беспорядочно убежал. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, подчеркнув:

“Сегодня на одном из самых сложных направлений военного фронта Армия обороны Республики Арцах использовала тактические маневры, в частности, создала у азербайджанских частей впечатление отступления.

Враг, пытаясь быстро занять оставленные армянскими войсками позиции, оказался в ловушке. Затем в результате сильного артиллерийского удара большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. Оставив на поле боя более 200 убитых солдат, враг беспорядочно бежал”.


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