На передовой ведутся упорные бои: пресекается продвижение вражеских войск

На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана идут упорные бои. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, при этом сообщая, что пресекается продвижение вражеских войск.

Кроме того, он отмечает, что определенные передвижения войск ничего не решают на данном этапе войны. Тезисы и пропагандистские материалы врага должны игнорироваться СМИ.

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян сообщил, что на южном направлении Армии обороны уничтожены один танк и два БМП врага. «Я безоговорочно верю в силу нашей армии, верю в ее профессионализм», - отметил он.