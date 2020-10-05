Пашинян призвал демобилизованных за последний год ребят записаться в добровольцы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал демобилизованных с военной службы в прошлом году мужчин явиться в Центральный военкомат и записаться в Армянскую армию добровольцами. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Сегодня наиболее боеспособная часть нашего общества - это ребята, демобилизованные из армии в прошлом году. Теперь я призываю тех ребят, которые были демобилизованы в прошлом году, приходить в Центральный военкомат и записываться в Армянскую армию. Они должны знать, что их приглашают на войну за Родину», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при поддержке Турции - это не просто карабахский вопрос, а политика продолжения Геноцида армян.

«Сегодня мы должны защитить наш народ от геноцида», - сказал премьер-министр.