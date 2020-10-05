Время в Ереване: 11:07:36,   5 Октябрь

Враг несет огромные потери в живой силе и военной технике

Враг несет огромные потери в живой силе и военной технике

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян заявил, что постоянно поступает информация о страшных потерях врага в живой силе и военной технике. Как сообщает Арменпресс, об этом Ваграм Погосян написал на своей странице в Facebook.

«На участках линии соприкосновения, где ведутся активные боевые действия, мы постоянно получаем от командования информацию о том, что враг несет огромные потери в живой силе и технике.

Армия обороны продолжает уверенно выполнять поставленную задачу», - написал Погосян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации