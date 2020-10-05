Враг несет огромные потери в живой силе и военной технике

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян заявил, что постоянно поступает информация о страшных потерях врага в живой силе и военной технике. Как сообщает Арменпресс, об этом Ваграм Погосян написал на своей странице в Facebook.

«На участках линии соприкосновения, где ведутся активные боевые действия, мы постоянно получаем от командования информацию о том, что враг несет огромные потери в живой силе и технике.

Армия обороны продолжает уверенно выполнять поставленную задачу», - написал Погосян.