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АО Арцаха представила к награждению военнослужащих, отличившихся в боевых действиях

АО Арцаха представила к награждению военнослужащих, отличившихся в боевых действиях

 Армия обороны представила к награждению группу военнослужащих, отличившихся храбростью и героизмом в ходе войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах.

В сообщении Армии обороны говорится, что рядовой Карен Алексанян, проявив высокое боевое мастерство и хладнокровие, с помощью переносного зенитного ракетного комплекса смог уничтожить 4 вражеских БПЛА, за что был награжден медалью “За отвагу”. Его боевые товарищи  Мартин Багдасарян и Макич Агаджанян были представлены к медалям “За боевую службу” за два сбитых БПЛА. Подвиги зенитчиков продолжаются. Майор Хаясер Даллакян награжден орденом “Боевой крест” 2 степени за поражение двух танков противника. Таким же орденом за поражение 2 танков и 2 боемашин противника награждены младший сержант Ашот Есаян и младший сержант Грач Айрапетян. Майор Микаел Мовсисян награжден медалью “За отвагу” за поражение танка, принадлежащего вражеской армии. Героические подвиги продолжаются на всех участках линии фронта.


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