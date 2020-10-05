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У Путина пока нет конкретных планов переговоров с Эрдоганом и Алиевым по Карабаху: Дмитрий Песков

У Путина пока нет конкретных планов переговоров с Эрдоганом и Алиевым по Карабаху: Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина пока нет конкретных планов вести переговоры с президентами Азербайджана и Турции по нагорно-карабахскому конфликту.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, Песков добавил, что в регионе идет война, и события развиваются быстро, поэтому сложно делать прогнозы.

“Если в этом будет необходимость, нет никаких сомнений, что президент Путин обсудит эту тему со своими коллегами”,- сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли в ближайшее время переговоры на высшем уровне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На уточняющий вопрос, можно ли ожидать таких переговоров на этой неделе, Песков ответил, что на данный момент конкретных планов нет. “Но вы же знаете, речь идет о войне. И, конечно, там, в Карабахе, события развиваются стремительно, поэтому прогнозировать их сложно. Необходимость в диалоге возникнет в зависимости от того, как будут развиваться события”, - сказал он.


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