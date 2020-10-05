Глава НАТО призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на агентство “Reuters”, об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре.

“Крайне важно, чтобы мы донесли всем сторонам очень четкий сигнал о том, что они должны немедленно прекратить военные действия, что мы должны поддерживать все усилия по поиску мирного и согласованного решения”, - заявил Столтенберг.

“Военного решения вопроса нет”, - заявил он.