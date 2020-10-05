В ЕСПЧ направлены данные о многочисленных нарушениях международных прав со стороны Азербайджана

Правительство Армении продолжает информировать ЕСПЧ о грубейшем нарушении норм международного гуманитарного права и Европейской конвенции, о том, что преднамеренными мишенями становятся гражданские населенные пункты, гражданских объекты и мирные жители Арцаха, производится широкомасштабный недифференцированный обстрел населенных пунктов.

Об этом «Арменпресс» стало известно из представительства ЕСПЧ

“В ЕСПЧ направлено множество доказательств, на основе которых за ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека Азербайджан будет привлечен к ответственности”, - говорится в сообщении.