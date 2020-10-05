Время в Ереване: 11:07:36,   5 Октябрь

В ЕСПЧ направлены данные о многочисленных нарушениях международных прав со стороны Азербайджана

В ЕСПЧ направлены данные о многочисленных нарушениях международных прав со стороны Азербайджана

Правительство Армении продолжает информировать ЕСПЧ о грубейшем нарушении норм международного гуманитарного права и Европейской конвенции, о том, что преднамеренными мишенями становятся гражданские населенные пункты, гражданских объекты и мирные жители Арцаха, производится широкомасштабный недифференцированный обстрел населенных пунктов.

Об этом «Арменпресс» стало известно из представительства ЕСПЧ

“В ЕСПЧ направлено множество доказательств, на основе которых за ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека Азербайджан будет привлечен к ответственности”, - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации