Израильские ученые требуют от своей страны прекратить поставку оружия Азербайджану

Группа видных израильских ученых призывает правительство Израиля немедленно прекратить поставки оружия Азербайджану из-за нападений этой страны на Арцах. Как сообщает Арменпресс, подписавший письмо Майкл Стоун из Еврейского университета Иерусалима опубликовал его на своей странице в социальной сети.

В открытом письме о продолжающихся боевых действиях в Арцахе ученые призвали к прекращению огня, подчеркнув, что независимые отчеты и анализы показывают, что продолжающиеся боевые действия вызваны исключительно агрессией Азербайджанской Республики, которую поддерживает Турция и боевики из других стран региона.

Ученые призвали соотечественников поднять свой голос по этому вопросу.