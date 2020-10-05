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Израильские ученые требуют от своей страны прекратить поставку оружия Азербайджану

Израильские ученые требуют от своей страны прекратить поставку оружия Азербайджану

Группа видных израильских ученых призывает правительство Израиля немедленно прекратить поставки оружия Азербайджану из-за нападений этой страны на Арцах. Как сообщает Арменпресс, подписавший письмо Майкл Стоун из Еврейского университета Иерусалима опубликовал его на своей странице в социальной сети.

В открытом письме о продолжающихся боевых действиях в Арцахе ученые призвали к прекращению огня, подчеркнув, что независимые отчеты и анализы показывают, что продолжающиеся боевые действия вызваны исключительно агрессией Азербайджанской Республики, которую поддерживает Турция и боевики из других стран региона.

Ученые призвали соотечественников поднять свой голос по этому вопросу.


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