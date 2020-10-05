ВАБС удвоит сумму своих переводов в общенациональный сбор средств

Всеармянский благотворительный союз, который присоединился к общенациональному сбору средств, инициированному Всеармянским фондом “Айастан”, удвоит свои переводы в пределах 5 миллионов долларов.

“ВАБС призвал всех своих сторонников присоединиться к общенациональной акции по сбору средств. Они решили изменить тактику сбора, чтобы сделать ее более эффективной. То есть будут удваиваться суммы переводов в пределах 5 млн долларов”.

Об этом «Арменпресс» сказал директор Всеармянского фонда “Айастан” Айкак Аршамян.

Ранее на встрече с журналистами он сообщил, что общенациональный сбор средств превратился в общенациональное, общеармянское глобальное большое движение, поскольку деньги переводят люди из разных уголков мира. Люди присылают деньги на номера нашего фонда и других наших партнерских организаций, которые разбросаны по всему миру, не перестают звонить и посещать нас”, - сказал директор фонда, поблагодарив все структуры, организации, частных лиц, политические партии, благотворительные организации, которые их поддерживают.

По словам директора фонда, чтобы добиться успеха на передовой, у нас должна быть сильный тыл. Без сильной поддержки наши успехи будут запаздывать, поэтому я прошу всех быть как можно активнее. Нам нужно собрать много денег. Я не хочу упоминать все присоединившиеся к нам страны или города, но должен сказать, что нас поддерживают Владивосток, Австралия, вся Европа, Северная Африка, США. Присоединились даже организации, которые никогда не были активными. Например, из Кливленда”, - сказал Айкак Аршамян. Касаясь распоряжения деньгами, поступившими по каналам фонда, он отметил, что суммами распоряжаются единым решением, и никто из фонда не принимает решения индивидуально.

Собранные деньги направляются на укрепление тыла. Могут быть использованы для техники, для лечения раненых в боях, для покупки медицинского оборудования и для других гуманитарных целей.

Всеармянским фондом “Айастан” в рамках кампании по сбору средств: “Мы и наши границы. Все для Арцаха” уже собрано более $ 29 млн.