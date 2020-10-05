В Армению прибывают подготовительные группы заседания межправительственного совета ЕАЭС: МИД Армении
13:54, 5 Октябрь, 2020
Подготовительные работы заседания межправительственного совета ЕАЭС продолжаются, в этих рамках в Армению прибывают подготовительные группы. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Заседание Межправительственного совета ЕАЭС состоится в Ереване 9 октября.
В интернете распространяется информация “Flight Radar24”, позволяющая следить за полетом самолетов, о том, что в Армению направился российский правительственный самолет, даются различные комментарии, связывая визит с ситуацией в зоне карабахского конфликта.
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